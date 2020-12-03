Происшествия
Грузовик упал в обрыв на трассе Симферополь - Алушта
Грузовой автомобиль выехал сегодня за пределы автодороги Симферополь – Алушта и скатился с горного склона.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым, в результате ДТП пострадал водитель грузовика.
«В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Он передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в алуштинскую больницу», – сообщили в МЧС.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в службу спасения в 10.20. «Личный состав 14 пожарно-спасательной части провел ограждение места ДТП, а также отключение аккумуляторной батареи транспортного средства для предотвращения возможного загорания», – уточнили в ведомстве.
Авария произошла между селами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Очевидцы происшествия в водительском чате в Telegram опубликовали фотографию с места ДТП. На снимке видно, что автомобиль опрокинулся.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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