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Происшествия

Грузовик упал в обрыв на трассе Симферополь - Алушта

13:03 четверг, 3 декабря 2020
Алушта

Грузовой автомобиль выехал сегодня за пределы автодороги Симферополь – Алушта и скатился с горного склона.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым, в результате ДТП пострадал водитель грузовика.

«В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Он передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в алуштинскую больницу», – сообщили в МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в службу спасения в 10.20. «Личный состав 14 пожарно-спасательной части провел ограждение места ДТП, а также отключение аккумуляторной батареи транспортного средства для предотвращения возможного загорания», – уточнили в ведомстве.

Авария произошла между селами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Очевидцы происшествия в водительском чате в Telegram опубликовали фотографию с места ДТП. На снимке видно, что автомобиль опрокинулся.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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