Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +7
море +13

Происшествия

Двое украинцев пытались попасть в Крым по поддельным направлениям на лечение

14:37 четверг, 3 декабря 2020

Крымские пограничники не пропустили в Крым двух граждан Украины, которые пытались попасть в республику по поддельным направлениям на лечение.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«В автомобильном пункте пропуска «Армянск» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили жительницу Днепропетровской области 1964 года рождения и жителя Херсона 1995 года рождения, пытавшихся попасть в Крым по поддельным направлениям на лечение в учреждения здравоохранения», – говорится в сообщении.

Украинцы пытались воспользоваться решениями правительства РФ, которые разрешают иностранцам въезжать в Россию на лечение. «В связи с отсутствием оснований указанные граждане на территорию нашей страны не пропущены и отправлены по обратному маршруту», – уточнили в погрануправлении.

Ранее пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась попасть в Крым по поддельному паспорту. Задержание украинки также проходило в пункте пропуска «Армянск».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе силовики не дали закончить групповое избиение. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь в ночное время на маршруте патрулирования в одном из микрорайонов крымской столицы, защитили горожанина, который стал жертвой нападения группы хулиганов.

В Крыму мужчине, зарезавшему знакомую, дали всего 8 лет колонии. В Феодосии вынесен приговор об убийстве жителем пгт Коктебель своей знакомой, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

После проверки крымских аттракционов выявили нарушений на 610 тысяч рублей. С 22 сентября по 30 ноября в отношении эксплуатантов аттракционов рассмотрено 15 материалов об административных правонарушениях.

Перевозчик дал признательные показания по делу о гибели девяти человек в ДТП в Крыму. Владелец транспортного предприятия «Донец» признался в нарушениях, которые привели к гибели 9 человек в ДТП в Крыму.

Происшествия
Сестру Эвелины Бледанс задержали в Крыму за хранение наркотиков

Сестру Эвелины Бледанс задержали в Крыму за хранение наркотиков

43-летняя Диана Бледанс, младшая сестра артистки Эвелины Бледанс, была задержана ялтинской полицией, пишет «Комсомольская правда».

Коронавирус в Крыму
Названы самые опасные для заражений коронавирусом места

Названы самые опасные для заражений коронавирусом места

Китайские ученые заявили, что заболевшие коронавирусом члены семьи являются самым частым источником заражения.

Происшествия
Севастополец зашел в полицию с пистолетом и двумя гранатами

Севастополец зашел в полицию с пистолетом и двумя гранатами

Севастопольские полицейские повстречали в центре города мужчину, который сообщил сотрудникам, что сам очень искал с ними встречи.

Власть
Власти Ялты вдруг решили спросить жителей об оптимизации дорожного движения в городе

Власти Ялты вдруг решили спросить жителей об оптимизации дорожного движения в городе

Опрос о мерах по оптимизации дорожного движения проходит в Ялте.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации