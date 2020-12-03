Двое украинцев пытались попасть в Крым по поддельным направлениям на лечение

Крымские пограничники не пропустили в Крым двух граждан Украины, которые пытались попасть в республику по поддельным направлениям на лечение.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«В автомобильном пункте пропуска «Армянск» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили жительницу Днепропетровской области 1964 года рождения и жителя Херсона 1995 года рождения, пытавшихся попасть в Крым по поддельным направлениям на лечение в учреждения здравоохранения», – говорится в сообщении.

Украинцы пытались воспользоваться решениями правительства РФ, которые разрешают иностранцам въезжать в Россию на лечение. «В связи с отсутствием оснований указанные граждане на территорию нашей страны не пропущены и отправлены по обратному маршруту», – уточнили в погрануправлении.

Ранее пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась попасть в Крым по поддельному паспорту. Задержание украинки также проходило в пункте пропуска «Армянск».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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