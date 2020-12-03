Общество
Будет видно со спутника: в Севастополе нарисуют гигантский арт-объект
В Севастополе появится огромный мурал – рисунок на асфальте площадью около 3 тысяч квадратных метров. Авторы предполагают, что его будет видно со спутника.
«Мурал появится на площади рядом с Центром морских исследований и технологий СевГУ на территории университета в Голландии. К работе по его созданию уже приступила московская арт-группа ZUKCLUB: уличные художники Кирилл Стефанов и Сергей Овсейкин. На создание монументального мурала уйдет около 1000 литров фасадной краски», - сообщают в пресс-службе Севастопольского государственного университета.
Художники пока не показывают эскиз рисунка, но обещают сделать его интерактивным.
На создание арт-объекта уйдет около недели, во многом процесс будет зависеть от погоды. Авторы предполагают, что рисунок продержится на асфальте много лет, по нему можно будет ходить, ездить на скейтах и велосипедах. Займет он всю площадь.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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