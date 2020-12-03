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Коронавирус в Крыму

Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму

10:10 четверг, 3 декабря 2020
Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму

фото © iz.ru

Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии скончались 307 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 244 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16 063 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 224 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму. Депутат ГД Наталья Поклонская заявила, что в Крыму нет мест и тестов для больных коронавирусом, а к людям не выезжает «скорая помощь».

Глава крымского Росздравнадзора усомнился в компетенции врачей. Глава территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов усомнился в компетенции врачей, вписывающих больным коронавирусом антибиотик цефтриаксона.

В Крыму разрешат проводить медосмотры. Диспансеризацию взрослого населения и медосмотры возобновят в районах Крыма, где сложилась наиболее благоприятная обстановка с новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму

Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму

Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом

В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом

За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму

Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму

Депутат ГД Наталья Поклонская заявила, что в Крыму нет мест и тестов для больных коронавирусом, а к людям не выезжает «скорая помощь».

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