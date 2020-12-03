Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане получат российскую вакцину не ранее января ● В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом ● Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму ● Глава крымского Росздравнадзора усомнился в компетенции врачей ● Севастопольский университет уходит на дистанционку до 6 февраля
Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму
фото © iz.ru
Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии скончались 307 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 244 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16 063 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 224 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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Глава крымского Росздравнадзора усомнился в компетенции врачей. Глава территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов усомнился в компетенции врачей, вписывающих больным коронавирусом антибиотик цефтриаксона.
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Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму
Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму
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