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Власть

Бешеная лиса «закрыла» поселок в Сакском районе на карантин

19:40 четверг, 3 декабря 2020
Саки

В Сакском районе поселок объявили неблагополучным по бешенству из-за лисы, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

По данным ведомства, в поселке Журавли в частном домовладении зарегистрировали случай бешенства у лисы. Сейчас специалисты комитета проводят мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания.

Ранее подобная ситуация произошла в Черноморском районе. Однако там поселок Новосельское оказался на карантине из-за бешенства кошки.

Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого поражения головного и спинного мозга. Человек может заразиться бешенством через укусы животных. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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