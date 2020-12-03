Власть
Бешеная лиса «закрыла» поселок в Сакском районе на карантин
В Сакском районе поселок объявили неблагополучным по бешенству из-за лисы, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.
По данным ведомства, в поселке Журавли в частном домовладении зарегистрировали случай бешенства у лисы. Сейчас специалисты комитета проводят мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания.
Ранее подобная ситуация произошла в Черноморском районе. Однако там поселок Новосельское оказался на карантине из-за бешенства кошки.
Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого поражения головного и спинного мозга. Человек может заразиться бешенством через укусы животных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым захватывает зерновой клещ. Распространение и питание красноногого зернового клеща на посевах озимой пшеницы в Крыму можно остановить, проведя обработку инсектицидом широкого спектра действия.
В Крыму назвали самое перспективное автохтонное вино. Крымский полуостров уже зарекомендовал себя как винодельческий регион.
В степном Крыму обещают высадить 17 тысяч кустов лаванды. Инвестор планирует высадить 17 тысяч кустов лаванды в Джанкойском районе для производства эфирного масла.
Власти Крыма предупреждают, что цены на хлеб скоро вырастут. Повышение цен на хлеб коснется всех предприятий, занимающихся производством хлебобулочных изделий в Крыму.
Крымчанин избил волка, за это его хотят судить
Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избивал животное в присутствии ребенка.
Аксенов объявил 31 декабря в Крыму выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря в Республике Крым выходным днем.
Названы самые опасные для заражений коронавирусом места
Китайские ученые заявили, что заболевшие коронавирусом члены семьи являются самым частым источником заражения.
В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом
За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
12 часов назад
Начальник инспекции по труду выругался матом на совещании у главы Крымавидео
7 часов назад
Жителей Крыма начнут штрафовать за долги по воде
8 часов назад
Оркестр Дедов Морозов и салют: как в Ялте пройдут новогодние праздники
В Ялте, как и в других регионах Крыма, отменены массовые мероприятия в новогодние праздники из-за ограничений по коронавирусу. Тем не менее, власти города обещают «создать новогоднее настроение» для жителей и гостей курортной столицы полуострова.