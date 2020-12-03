Аксенов снова пригрозил подрядчикам, на этот раз пугает прокуратурой и проверками

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично будет подписывать заявления в прокуратуру на подрядчиков, которые срывают сроки строительства объектов в регионе.

При этом проверки Аксенов пообещал не только по проблемным объектам, а по всем стройкам подрядчика.

«Я прошу докладывать мне своевременно о ситуациях. Заказчик с подрядчиком пусть приезжают вместе. Проводим беседы у меня в кабинете. Если в течение трех дней темпы не наращиваются – до свидания. Некоторые просто считают, что будут делать, что хотят и ничего им за это не будет. Ошибаются. Я по всем говорю, кто по субъективным причинам обманет, я лично подпишу в прокуратуру заявление, в счетную палату по всем этим подрядчикам без исключения. Правоохранительные органы будут заниматься отдельно, перепроверять все до копейки, что было сделано, и не только по проблемным объектам.

Гарантирую, напишу по всем объектам, которые подрядчик реализовывает на территории Республики Крым», - заявил Аксенов на совещании по строительной отрасли региона.

Он также посоветовал главе администрации Симферополя Елене Проценко и ее коллегам «не быть такими оптимистичными» в отношении подрядчика, который срывает сроки строительства сквера по улице Киевской возле гостиницы «Москва». При этом, по словам Проценко, работы подходят к завершению. Объект пообещали сдать до 15 декабря.

«Я там был уже на этом объекте. Люди говорили, что спит один человек в будке и ничего не происходит. Елена Степановна, с учетом того, что подрядчик наш обманывал все разы, я бы на вашем месте так уверенно не говорил. В час по чайной ложке все двигается. Не будьте такими оптимистичными, особенно когда вас обманули уже не один раз», - посоветовал глава Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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