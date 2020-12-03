Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь может лишиться травматологии из-за коронавируса ● Более 300 человек с COVID-19 скончались в Крыму ● Крымчане получат российскую вакцину не ранее января ● В Крыму значительно выросло число новых заражений коронавирусом ● Поклонская рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом в Крыму
Аксенов призвал крымчан отказаться от самолечения антибиотиками
Жители Крыма жалуются на отсутствие антибиотика цефтриаксон, который используют при лечении от коронавируса.
В Росздравнадзоре РК призвали отказаться от этого препарата, так как он не входит в список рекомендованных, заявил руководитель МУ Росздравнадзора по РК и Севастополю Василий Климов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
«Во-первых, этот препарат не входит в методические рекомендации Минздрава РФ для лечения больных коронавирусной инфекцией. Это антибиотик широкого спектра действия. Во-вторых, это инъекционный препарат, его обычно назначают при пневмониях и это 40 инъекций. Это говорит о том, что либо люди пользуются так называемым интернет-лечением, либо врач, который выписывает его, отстал от жизни. Он просто не читает и не интересуется методическими рекомендациями, где сказано, что на сегодняшний день при легких и среднетяжелых формах коронавирусной инфекции антибиотики вообще не назначаются», - уточнил Климов.
Кроме того, руководитель добавил, что крымчане также жалуются на отсутствие льготных препаратов по тем или иным нозологиям.
«По каждому направлению Минздрав республики прорабатывает вопросы и находит способ обеспечить граждан необходимыми лекарственными препаратами. Кроме того, население жалуется на отсутствие некоторых антибиотиков и гормональных средств. В основном, это жалобы из трех регионов – Керчь, Евпатория и Симферополь», - заключил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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