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Коронавирус в Крыму

Аксенов призвал крымчан отказаться от самолечения антибиотиками

11:55 четверг, 3 декабря 2020

Жители Крыма жалуются на отсутствие антибиотика цефтриаксон, который используют при лечении от коронавируса.

В Росздравнадзоре РК призвали отказаться от этого препарата, так как он не входит в список рекомендованных, заявил руководитель МУ Росздравнадзора по РК и Севастополю Василий Климов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Во-первых, этот препарат не входит в методические рекомендации Минздрава РФ для лечения больных коронавирусной инфекцией. Это антибиотик широкого спектра действия. Во-вторых, это инъекционный препарат, его обычно назначают при пневмониях и это 40 инъекций. Это говорит о том, что либо люди пользуются так называемым интернет-лечением, либо врач, который выписывает его, отстал от жизни. Он просто не читает и не интересуется методическими рекомендациями, где сказано, что на сегодняшний день при легких и среднетяжелых формах коронавирусной инфекции антибиотики вообще не назначаются», - уточнил Климов.

Кроме того, руководитель добавил, что крымчане также жалуются на отсутствие льготных препаратов по тем или иным нозологиям.

«По каждому направлению Минздрав республики прорабатывает вопросы и находит способ обеспечить граждан необходимыми лекарственными препаратами. Кроме того, население жалуется на отсутствие некоторых антибиотиков и гормональных средств. В основном, это жалобы из трех регионов – Керчь, Евпатория и Симферополь», - заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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