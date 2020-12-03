Аксенов объявил 31 декабря в Крыму выходным днем

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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря в Республике Крым выходным днем.

«Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты», - написал он в соцсетях.

По его словам, в этот день все должны находиться дома «в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами».

«С учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год», - добавил Аксенов.

Кроме того, глава уточнил, что крымчанам придется работать в субботу 26 декабря вместо четверга 31 числа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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