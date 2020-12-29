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Жители севастопольского дома не знают, куда идти в туалет

Жители севастопольского дома не знают, куда идти в туалет

фото © Форпост

Выгребную яму суд запретил, а канализации – нет.

Мы, жители многоквартирного дома по ул. Скалистая 39-А, с 2007 года бьемся за подключение дома к городской канализации. Несмотря на многократные обращения в райгосадминистрацию, депутатам, губернатору, департамент городского хозяйства, получаем только отписки.

Наш дом является многоквартирным (8 семей) и стоит на муниципальной земле. В соответствии с нормами РФ он должен быть обеспечен системой центральной канализации и подключен к очистным городским коммуникациям. Еще в 2014 г. дом должны были подключить по региональной программе канализирования Севастополя к городским канализационным сетям, но до сегодняшнего дня этого не случилось.

В департаменте городского хозяйства лишь разводят руками и так же не понимают, почему данный дом не попал в государственную программу Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры г. Севастополя», благодаря которой можно было этот вопрос решить.

До недавнего времени жители дома пользовались накопительной выгребной ямой в виде колодезного сооружения, примыкающего к скале, на которой расположен данный дом, но в настоящее время суд постановил запретить использование имеющейся выгребной ямы, а куда девать отходы жизнедеятельности не разъяснил.

Принимая во внимание всю трагичность ситуации, которая сложилась не по вине жителей дома, и отсутствие ответа властей, мы обратились к Президенту за содействием в корректировке действующей программы и включении дома в состав госпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры г. Севастополя,» утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 №1112-ПП.

Жители дома по ул. Скалистая 39-А

В тексте использованы материалы: Форпост

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