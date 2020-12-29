Житель Иркутска торговал наркотиками по всему Крыму

Сотрудники МВД по Республике Крым задержали жителя Иркутска, который занимался продажей наркотиков через закладки.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Мужчина был пойман в Керчи, когда делал закладки. При досмотре у него выявили 249 герметичных свертков, в которых, по его же словам, находилось около 200 граммов наркотических веществ.

«По словам экспертов, одного свертка наркотического вещества весом 2 грамма наркопотребителю хватает минимум на 5-7 доз. Соответственно, веществ, изъятых у задержанного сбытчика, в среднем хватит на 5 лет беспрерывного потребления наркотиков. Благодаря бдительности керченских стражей порядка в Крыму была предотвращена новая «наркотическая волна», во дворы и на улицы не попали тысячи доз опасных веществ», - говорится в сообщении МВД России по РК.

Следователи выяснили, что сам наркоторговец получал «товар» тоже с помощью закладок в Севастополе, после чего он фасовал вещество и продавал на всей территории Крыма. Всего он совершил 25 «командировок».

В изъятых у мужчины образцах специалисты выявили синтетический наркотик N-метилэфедрон. Против него возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе осуждены члены семейного наркокартеля. Приговор в отношении севастопольской семьи и их приятеля, наладивших незаконный сбыт наркотиков, вступил в силу.

На окраине Симферополя выявили нарколабораторию с 1,5 кг «синтетики». Крымские полицейские закрыли расположенную на окраине Симферополя нарколабораторию и задержали производителя.

Россиянин собрал уголовный гербарий из севастопольской конопли. Житель Москвы, нашедший куст дикорорастущей конопли в Севастополе и чрезмерно увлекшийся изучением данного растения, признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает прокуратура города-героя.

Полицейские в Крыму задержали мужчину с 200 граммами героина. Сотрудники полиции задержали в Крыму мужчину с 200 граммами героина.