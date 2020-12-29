Происшествия
Житель Иркутска торговал наркотиками по всему Крыму
Сотрудники МВД по Республике Крым задержали жителя Иркутска, который занимался продажей наркотиков через закладки.
Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Мужчина был пойман в Керчи, когда делал закладки. При досмотре у него выявили 249 герметичных свертков, в которых, по его же словам, находилось около 200 граммов наркотических веществ.
«По словам экспертов, одного свертка наркотического вещества весом 2 грамма наркопотребителю хватает минимум на 5-7 доз. Соответственно, веществ, изъятых у задержанного сбытчика, в среднем хватит на 5 лет беспрерывного потребления наркотиков. Благодаря бдительности керченских стражей порядка в Крыму была предотвращена новая «наркотическая волна», во дворы и на улицы не попали тысячи доз опасных веществ», - говорится в сообщении МВД России по РК.
Следователи выяснили, что сам наркоторговец получал «товар» тоже с помощью закладок в Севастополе, после чего он фасовал вещество и продавал на всей территории Крыма. Всего он совершил 25 «командировок».
В изъятых у мужчины образцах специалисты выявили синтетический наркотик N-метилэфедрон. Против него возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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