Землетрясение в Хорватии: что известно на данный момент

В Хорватии произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, в результате происшествия погиб, по крайней мере, один человек – пятилетний ребенок. Значительная часть хорватской столицы Загреба остается без электричества. Нарушены линии телефонной связи, не работают светофоры. В социальных сетях публикуют фотографии улиц города, на которых видно значительное разрушение зданий.

При этом итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что толчки от землетрясения в Хорватии ощущались «во многих регионах Италии», пишет ТАСС. В свою очередь власти Словении отключили в качестве меры предосторожности единственную действующую в стране АЭС «Кршко», также сообщает агентство.

В настоящий момент спасатели продолжают разбирать развалы, под которыми могут находиться люди.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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