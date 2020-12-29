Ялтинские пенсионеры активно воруют растения с ялтинских клумб

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Специалисты установили в текущем году на территории Ялтинского региона 166 камер видеонаблюдения.

Как сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» Игорь Кирилюк, всего на территории муниципального образования уже действует 321 камера.

«Камеры располагаются на центральных улицах города – в местах массового скопления людей, в подземных переходах, во многих дворовых территориях, в парках и скверах города, при входе на Массандровский пляж и пляж Приморский, в поселках и городе Алупка», – уточнил он.

По информации руководителя ЕДДС, 84 камеры также установлены на новых остановках общественного транспорта, 22 камеры появились в Симеизе, а еще 3 – в Гурзуфе. «В следующем году администрация Ялты планирует продолжить установку камер видеонаблюдения», – добавил Кирилюк.

При этом он заверил, что в круглосуточном режиме камеры фиксируют все происходящее в городе, в том числе кражу растений с городских клумб, порчу вандалами подземных переходов и инсталляций, несанкционированную торговлю, браконьерство в акватории морпорта, подозрительные предметы и другие правонарушения. Полученная информация передается в Единую дежурно-диспетчерскую службу 112, где и хранится.

На основании видеозаписей Кирилюк обратил внимание на характерные закономерности: крадут растения с городских клумб в основном пожилые люди, а муниципальное имущество портят преимущественно подростки. К примеру, недавно камеры зафиксировали, как школьницы разрисовали оборудование и скамейки в отремонтированном Пионерском парке. «Все материалы видеофиксации нарушений переданы в правоохранительные органы», – подчеркнул руководитель ЕДДС.

Он также напомнил, что в Пионерском парке установлена кнопка вызова экстренных служб, но нередко ее нажимают ради интереса или баловства.

Кирилюк рассказал, что видеоматериалами во время проведения оперативно-разыскной деятельности нередко пользуются правоохранительные органы, от которых в 2020 году поступило более 500 обращений. В частности, уточнил он, с помощью камер видеонаблюдения удается найти людей, объявленных в розыск – чаще всего это пожилые граждане, имеющие проблемы с памятью и со здоровьем.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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