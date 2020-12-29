Власть
«Я самый крутой человек в Крыму»: Федоряна оставили под арестом в Херсоне до февраля
фото © Крым.реалии
Во вторник, 29 декабря, Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в госизмене бывшему заместителю начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну.
Согласно решению судьи Оксаны Черныш, Федорян останется под стражей до 5 февраля 2021 года включительно с альтернативой внесения залога 21 млн 180 тыс. грн.
Прокуратура АРК ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей до 7 февраля 2021 года. До этого времени продлен срок досудебного расследования.
Сам Федорян в суде не возражал против удовлетворения ходатайства стороны обвинения.
«Судя по тому, что изложено в ходатайстве, я самый крутой человек в Крыму. Я знаю, чуть ли не – единственное, что не добавили президента Российской Федерации. Потому что я знаю уже и руководство Министерства обороны, и таможенной службы... Учитывая, что предпосылки к задержанию и все остальное не являются предметом рассмотрения в данном судебном заседании, я не против удовлетворения ходатайства прокурора», – сказал на заседании Федорян.
Учитывая позицию подозреваемого, апелляционную жалобу на это решение Херсонского городского суда сторона защиты Федоряна подавать не будет.
Прокуратура АРК и Севастополя сообщала, что 7 ноября на КПВВ «Каланчак» при попытке въезда в Крым задержали бывшего сотрудника предприятия «Черноморнефтегаз», которого подозревают в «помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан». По данным ведомства, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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