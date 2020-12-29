Водохранилища Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках

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Водохранилища в Крыму в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки.

Об этом рассказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

«Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют запасы влаги в почве, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед властями Крыма», – сказал Яцюк.

Он также подчеркнул, что ситуация с нехваткой воды в Крыму в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

Напомним, спикер парламента Крыма Владимир Константинов призвал жителей полуострова «не ждать воды из крана, а изменить отношение к ней в своей голове».

Ранее Константинов утверждал, что Крым технически не готов принимать воду из материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Как отмечал ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу, российские военные к марту 2021 года завершат строительство необходимой инфраструктуры для увеличения объемов подачи воды в Крыму. По его словам, уже построены и полгода эксплуатируются 819 км полевого магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крыма.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму. Согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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