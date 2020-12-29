В Симферополе строитель тайком таскал деньги у хозяина квартиры

В полицию Симферополя поступило заявление от 26-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него из дома кто-то похитил деньги – 85 тысяч рублей и 100 долларов.

Сотрудники уголовного розыска МВД по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимый за имущественные преступления симферопольца. Задержанный чистосердечно признался в совершении кражи.

Он рассказал, что делал ремонт в доме потерпевшего. Однажды в шкафу он нашел коробку с хозяйскими деньгами. Видимо, тот хранил в ней свои сбережения. На протяжении недели строитель незаметно для хозяина дома брал деньги из коробки, которые тратил на ремонт своего старенького автомобиля.

Следователем отдела полиции Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает МВД Крыма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец с кухонным ножом ограбил табачную лавку. Нахимовский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю, совершившему разбойное нападение на продавца магазина, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

У крымчанина украли три редкие серебряные монеты. Коллекционер из Красногвардейского района заявил, что неизвестный вор проник в частный дом поселка Новоэстония днем и тайно похитил 3 серебряных монеты.

Жительница Симферополя заявила в полицию о краже, которую сама и совершила. Молодая девушка обратилась в полицию и рассказала, что к ней приехал переночевать знакомый из Севастополя, а наутро он обнаружил пропажу 45 тысяч рублей из сумки.

Крымчанин получил пять лет тюрьмы за убийство брата-инвалида. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве родного брата-инвалида.