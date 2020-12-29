Власть
В Симферополе для медработников хотят сделать единую скидочную карту
В Симферополе планируют запустить проект для поддержки медицинских работников.
Об этом, по данным пресс-службы Симферопольского горсовета, сообщил председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Юрий Нестеренко.
«Комитет принял решение выступить с инициативой проведения масштабного проекта в Симферополе по оказанию социальной помощи всем «людям в белых халатах» города с перспективой распространения его на весь Крым», - сказал Нестеренко.
Он пояснил, планируется привлечение крупных сетевых магазинов для создания единой карты скидок и поощрения лояльности для медицинских работников.
Теперь идею проекта будет рассматривать профильная рабочая комиссия под руководством председателя горсовета Виктора Агеева.
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