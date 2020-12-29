В Севастополе не достроят в этом году подстанции скорой помощи

А нужна ли городу новая инфекционная больница, еще стоит подумать, считает губернатор.

Строительство двух подстанций скорой помощи №2 и №10 в Севастополе не будет завершено в нынешнем году. В обоих случаях сроки сдвигаются из-за некритических моментов и просчетов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время своего отчета перед заксобранием города.

Подстанцию №10 на Камышовом шоссе, отметил он, предполагалось присоединить к единой котельной, которая должна питать весь медицинский кластер, поэтому автономно она работать не может.

Как пояснил Михаил Развожаев, для запитывания подстанции требуется высокий уровень энергетического резервирования – два независимых источника электроэнергии и дизель-генератор. На сегодняшний день есть только один источник, второго на территории строительства подстанции не было. Сейчас власти совместно с «Севэнерго» прокладывают дополнительные сети, чтобы подключить полностью готовый строительный объект.

«К сожалению, в этом году, хотя объект полностью готов, запустить его, видимо, не удастся. Постараемся это сделать в конце января – начале февраля», - заверил Развожаев.

Он уточнил, что федеральные средства, выделенные на строительство этого объекта, освоены полностью.

Чуть хуже, по словам Михаила Развожаева, обстоит дело со строительством подстанции скорой помощи №2 на территории пятой горбольницы. Там попался не очень добросовестный подрядчик, который, несмотря на заверения, не успеет выполнить работу до конца этого года. Второго шанса, подчеркнул губернатор, подрядчику не дадут.

«Начиная с этого года, все подрядчики, которые взяли на себя обязательства и не уложились в необходимые сроки, будут внесены в список недобросовестных поставщиков, а средства, которые не освоены и есть риск их изъятия в федеральный бюджет, будут восстановлены через банковские гарантии и объекты будут достроены. Никаких продлений, уговоров, переговоров быть не может», - заявил Развожаев.

Он уточнил, что неосвоенными при строительстве второй подстанции могут остаться 20-30 миллионов рублей – средства будут восстановлены по банковской гарантии, а завершит строительство объекта уже новый исполнитель. Ввод подстанции запланирован на первый квартал 2021 года.

Откладывается пока и строительство инфекционной больницы в рамках ФЦП. По словам Развожаева, сейчас в связи с ковидом острой необходимости начинать строительство нет и после завершения пандемии медучреждение в нынешнем виде «точно сможет решать все проблемы Севастополя».

«Понятно, что нужно будет модернизировать все оборудование, но тем не менее остроты такой не будет, мы сможем еще раз обсудить либо мы строим там новую инфекционную больницу, либо модернизируем существующую больницу», - сказал губернатор.

В целом, отметил Развожаев, еще стоит подумать, нужна ли городу инфекционная больница, или это будет какая-то другая больница кластера. В любом случае снова получить федеральные деньги на строительство объекта власти Севастополя смогут.

В тексте использованы материалы: Форпост

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