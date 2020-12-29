В Крыму зарегистрировали два случая бешенства

На территории Урочища Насыр Калиновского сельского поселения, а также в двух километрах от села Азовское Ленинского района Крыма зарегистрировали случаи бешенства лис.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.

Неблагополучными пунктами по бешенству животных объявили ограниченную территорию радиусом 2 км от найденного зараженного животного на территории Урочища Насыр и 1 км от эпидочага возле села Азовское.

Как уточняют в ведомстве, животных застрелили.

4 декабря зараженных бешенством животных обнаружили сразу в двух районах Крыма. 23 ноября в селе Некрасово Красногвардейского района Крыма обнаружили зараженную бешенством лисицу. До этого в Красноперекопском районе Крыма также зарегистрировали случай бешенства дикой лисы.

Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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