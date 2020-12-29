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Происшествия

В Крыму умер основатель винодельческой компании «Сатера»

15:21 вторник, 29 декабря 2020
В Крыму умер основатель винодельческой компании «Сатера»

фото © Новости Крыма

Основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов умер на 47-м году жизни.

Винодельческая компания «Сатера» располагается в селе Долинное (Бахчисарайский район, Крым).

В 2000 году вместе с партнерами по бизнесу Самсонов взял в аренду производственные помещения старого завода, которые в советские годы принадлежали колхозу «Победа». Тогда он занимался выращиванием и переработкой фруктов, консервированием и немного виноградарством. В 2003 году Самсонов вместе с партнерами стал владельцем помещений.

В 2010 году высажены первые собственные виноградники. В 2013-м на предприятии был собран первый урожай, пишет РБК.

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