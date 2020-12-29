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За 28 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 332 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 276 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 756 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 375 человек, выздоровевших за весь период – 19 248 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

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Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19. В Минобороны России утверждают, что мобильный госпиталь, который на прошлой неделе военные развернули в Ялте, начал принимать на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За сутки по состоянию на утро 28 декабря в Севастополе был зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Восемь крымчан умерли от коронавируса за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.