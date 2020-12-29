В Крыму решили, что полуостров посетили 80 тысяч иностранных туристов

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Республика Крым за десять месяцев 2020 года приняла почти 80 тысяч иностранных туристов.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«За десять месяцев текущего года, несмотря на все, в Крым прибыло 79 148 иностранных туристов из 118 стран мира», – сказал он.

Депутат добавил, что в прошлом году в Крым приезжали туристы из 154 стран, и их было «на много десятков тысяч больше».

По словам Черняка, большая часть иностранных туристов, приезжающих в Крым, – это представители стран СНГ, но также выделились такие страны, как Австралия, Малайзия, Коста-Рика, Новая Зеландия, США и «ведущие страны Европы».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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