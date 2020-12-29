Курорт
В Крыму решили, что полуостров посетили 80 тысяч иностранных туристов
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Республика Крым за десять месяцев 2020 года приняла почти 80 тысяч иностранных туристов.
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«За десять месяцев текущего года, несмотря на все, в Крым прибыло 79 148 иностранных туристов из 118 стран мира», – сказал он.
Депутат добавил, что в прошлом году в Крым приезжали туристы из 154 стран, и их было «на много десятков тысяч больше».
По словам Черняка, большая часть иностранных туристов, приезжающих в Крым, – это представители стран СНГ, но также выделились такие страны, как Австралия, Малайзия, Коста-Рика, Новая Зеландия, США и «ведущие страны Европы».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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