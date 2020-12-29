В Крыму поймали туриста в забитой черной икрой машине

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В Крыму будут судить туриста, пойманного в забитой 35 килограммами черной икры машине.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Как отмечается, автомобиль 32-летнего жителя Хабаровского края остановили на трассе Симферополь — Феодосия. Пограничники обнаружили в салоне рыбу и 75 банок краснокнижных деликатесов с Дальнего Востока.

— Обвиняемый незаконно хранил туши калуги из семейства осетровых общей массой более 18 килограммов, а также икру этой рыбы массой более 35 килограммов, расфасованную в банки, — рассказали в надзорном ведомстве.

После случившегося в отношении туриста возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке рыбы, занесенной в Красную книгу России. Расследование к настоящему моменту завершено, дело передано в суд.

В 2017 году в Хабаровске осудили мужчину, незаконно перевозившего икру в гробу. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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