В Крыму автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся

В Ленинском районе неизвестный водитель насмерть сбил пожилого мужчину и скрылся с места аварии, сообщает УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла на одной из улиц в поселке Ленино.

«Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода 1955 года рождения, который двигался во встречном направлении, после чего покинул место ДТП. Пешеход был смертельно травмирован», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Ранее на пешеходном переходе в Симферополе водитель грузового самосвала насмерть сбил пожилого мужчину.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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