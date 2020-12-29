Власть
В Керчи начали проводить операции по замене тазобедренного сустава
Операции будут проводиться в городе постоянно, в рамках системы ОМС.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Крыма.
В ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» успешно прооперированы первые два пациента с диагнозом «перелом шейки бедренной кости». Об этом сообщил главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий отделением ортопедии Республиканского травматологического центра ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» Павел Федуличев.
По его словам, данный вид высокотехнологичной медицинской помощи по направлению «травматология и ортопедия» теперь будет оказываться в Керчи на постоянной основе.
Как подчеркнул Павел Федуличев, проведение операций на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова повысит доступность медицинской помощи для жителей города, которым ранее нужно было выезжать в Симферополь. Два специалиста учреждения прошли необходимое обучение в ортопедическом отделении Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6.
Павел Федуличев принял личное участие в первых операциях по замене тазобедренного сустава. В одном из случаев пациент имел сложную сопутствующую патологию — хроническую почечную недостаточность в терминальной стадии.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается пациентам на бесплатной основе, в рамках системы ОМС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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