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Власть

В Керчи начали проводить операции по замене тазобедренного сустава

16:13 вторник, 29 декабря 2020
Керчь

Операции будут проводиться в городе постоянно, в рамках системы ОМС.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Крыма.

В ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» успешно прооперированы первые два пациента с диагнозом «перелом шейки бедренной кости». Об этом сообщил главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий отделением ортопедии Республиканского травматологического центра ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» Павел Федуличев.

По его словам, данный вид высокотехнологичной медицинской помощи по направлению «травматология и ортопедия» теперь будет оказываться в Керчи на постоянной основе.

Как подчеркнул Павел Федуличев, проведение операций на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова повысит доступность медицинской помощи для жителей города, которым ранее нужно было выезжать в Симферополь. Два специалиста учреждения прошли необходимое обучение в ортопедическом отделении Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6.

Павел Федуличев принял личное участие в первых операциях по замене тазобедренного сустава. В одном из случаев пациент имел сложную сопутствующую патологию — хроническую почечную недостаточность в терминальной стадии.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается пациентам на бесплатной основе, в рамках системы ОМС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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