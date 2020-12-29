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Общество

В канун Нового года в Крыму ожидается до 16 градусов тепла

16:44 вторник, 29 декабря 2020
В канун Нового года в Крыму ожидается до 16 градусов тепла

фото © geographyofrussia.com

Температура воздуха в Крыму 31 декабря может подняться до 16 градусов тепла.

Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«На Новый год, 31 числа, погода будет замечательная, до 11-16 градусов тепла днем. В северных районах прохладнее может быть, возможны туманы. Ночные температуры тоже высокие, 3-8 градусов выше нуля. Без осадков», – сообщила Любецкая.

В гидрометцентре добавили, что в первый день нового года есть вероятность небольшого дождя. Дневная температура воздуха 1 января составит 10-15 градусов тепла.

Со 2 по 5 января ожидается незначительное похолодание, дневные температуры составят 8-13 градусов тепла, ночные 1-6 градусов. Осадков также не предвещается.

Отмечается, что ближе к 10 января будет холодать. Появится вероятность осадков в виде дождя.

Ранее синоптики объяснили причину потепления в Крыму. Воздушные массы, пришедшие в Крым со Средиземноморья, стали причиной потепления на полуострове.

«Это воздушные массы, которые приходят к нам с юга. Они всегда приносят тепло с акватории Средиземного моря», – сказала Любецкая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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