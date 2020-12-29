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Водный кризис

Только бурить: власти России не хотят тратиться на опреснение морской воды в Крыму

15:50 вторник, 29 декабря 2020
Только бурить: власти России не хотят тратиться на опреснение морской воды в Крыму

фото © sdelai-sam.pp.ua

Ситуация с дефицитом воды в Республике Крым сложнее, чем в соседнем Севастополе.

Об этом заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если по Севастополю проблема практически закрыта – мы сейчас доработаем и еще сделаем определенный гарантированный запас, чтобы в принципе у Севастополя не было проблем с водой – то по Крыму ситуация несколько сложнее, - признал Хуснуллин. – Мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы. У нас идет круглосуточная работа по поиску воды».

При этом вице-премьер подчеркнул, что для решения водной проблемы республики в приоритете стоит именно разведка новых подземных месторождений.

«Максимально делаем ставку на бурение, рассматриваем вариант опреснения как крайний, потому что это достаточно дорогостоящий вариант. Но не будет других, будем и это использовать, - пояснил Хуснуллин. – Надеемся, что все меры, которые мы прописали (программа, утвержденная правительством России), мы выполним. Убежден, что в Крыму с водой вопрос решим».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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