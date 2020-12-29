Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +14
море +10

Происшествия

«Спешил по делам»: в Крыму бывший зек угнал авто и попал в ДТП

07:42 вторник, 29 декабря 2020

Сотрудники полиции в Симферополе задержали подозреваемого в угоне автомобиля, на котором злоумышленник попал в ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, в полицию обратился 29-летний житель крымской столицы с заявлением о краже принадлежащего ему ВАЗа. По словам потерпевшего, он оставил машину на улице Воровского. Спустя полчаса он вернулся к месту парковки, но авто на месте уже не было.

Сотрудники полиции нашли похищенный ВАЗ недалеко от места преступления, но уже со следами дорожно-транспортного происшествия. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.По подозрению совершении преступления задержан 40-летний симферополец. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанный полностью признал свою вину. Он пояснил, что очень спешил по своим делам. Чтобы быстрее добраться в пункт назначения, решил воспользоваться чужим автомобилем. Но далеко уехать злоумышленнику не удалось – он попал в аварию.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

У крымчанина украли три редкие серебряные монеты. Коллекционер из Красногвардейского района заявил, что неизвестный вор проник в частный дом поселка Новоэстония днем и тайно похитил 3 серебряных монеты.

Жительница Симферополя заявила в полицию о краже, которую сама и совершила. Молодая девушка обратилась в полицию и рассказала, что к ней приехал переночевать знакомый из Севастополя, а наутро он обнаружил пропажу 45 тысяч рублей из сумки.

Крымчанин получил пять лет тюрьмы за убийство брата-инвалида. Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве родного брата-инвалида.

В Симферополе юноша избил и задушил родную бабушку. В Симферополе расследуют уголовное дело по факту убийства 78-летней женщины, обвиняемым является ее 22-летний внук.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

За 28 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 332 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Новый год в Крыму
Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей

Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей

На новогодние праздники Республика Крым может принять до 500 тысяч гостей из других регионов России.

Курорт
В Крыму решили, что полуостров посетили 80 тысяч иностранных туристов

В Крыму решили, что полуостров посетили 80 тысяч иностранных туристов

Республика Крым за десять месяцев 2020 года приняла почти 80 тысяч иностранных туристов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации