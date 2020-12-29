Севастополь не будет заниматься трассой Таврида

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Одним из объектов ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на 2021 год будет 8-й этап трассы Таврида.

Кроме самой трассы, будет построена двухуровневая развязка на Ялтинском кольце.

Как подчеркнул, выступая перед депутатами Заксобрания 25 декабря, губернатор Михаил Развожаев, эта работа призвана серьезно улучшить дорожную ситуацию в районе Ялтинского кольца.

«Комфорт и качества трассы Таврида после ввода 7-го этапа, думаю, все оценили, особенно по времени доезда до аэропорта. Понятно, что дорога высококлассная. Важно, что уже принято решение о ее передаче на федеральный уровень - ее будет содержать Росавтодор. Это будет первая федеральная трасса в Крыму и Севастополе, и средства из регионального бюджета на ее содержание тратиться не будут», - сказал Михаил Развожаев.

Кроме этого, принятое решение дает уверенность в высоком качестве обслуживания дороги, - добавил он.

«Наш вопрос - это организация придорожного сервиса и вопросы связи», - сказал губернатор, добавив, что качеством связи также необходимо заниматься на федеральном уровне.

О том, что ключевая роль в решении вопроса о связи принадлежит федеральной власти, Михаил Развожаев говорил на заседании Заксобрания в октябре 2020 года.

Выполнить программу по строительству объектов ФЦП на 2020 год власти Севастополя надеются на 95%.

В тексте использованы материалы: Форпост

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