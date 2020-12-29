Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +15
море +10

Власть

Севастополь не будет заниматься трассой Таврида

Севастополь не будет заниматься трассой Таврида

фото © ТГ-канал Трасса Таврида

Одним из объектов ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на 2021 год будет 8-й этап трассы Таврида.

Кроме самой трассы, будет построена двухуровневая развязка на Ялтинском кольце.

Как подчеркнул, выступая перед депутатами Заксобрания 25 декабря, губернатор Михаил Развожаев, эта работа призвана серьезно улучшить дорожную ситуацию в районе Ялтинского кольца.

«Комфорт и качества трассы Таврида после ввода 7-го этапа, думаю, все оценили, особенно по времени доезда до аэропорта. Понятно, что дорога высококлассная. Важно, что уже принято решение о ее передаче на федеральный уровень - ее будет содержать Росавтодор. Это будет первая федеральная трасса в Крыму и Севастополе, и средства из регионального бюджета на ее содержание тратиться не будут», - сказал Михаил Развожаев.

Кроме этого, принятое решение дает уверенность в высоком качестве обслуживания дороги, - добавил он.

«Наш вопрос - это организация придорожного сервиса и вопросы связи», - сказал губернатор, добавив, что качеством связи также необходимо заниматься на федеральном уровне.

О том, что ключевая роль в решении вопроса о связи принадлежит федеральной власти, Михаил Развожаев говорил на заседании Заксобрания в октябре 2020 года.

Выполнить программу по строительству объектов ФЦП на 2020 год власти Севастополя надеются на 95%.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Не заплатили: в Ялте рабочие разгромили отремонтированную ими же школу. В Гаспре рабочий разнес оконные откосы в только что отремонтированной школе.

Властям Крыма разрешили выбирать подрядчика содержания дорог без конкурса. Государственная дума разрешила властям Крыма и Севастополя выбирать подрядчика содержания дорог без конкурса.

Ростехнадзор выдал заключение для ввода в эксплуатацию трассы «Таврида» в Крыму. В Крыму Ростехнадзор выдал заключение о соответствии трассы «Таврида».

Кремль накажет строителей культурного кластера Путина в Севастополе. Администрация президента подтвердила нарушения на объекте.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

В Севастополе за прошедшие сутки выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

За 28 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 332 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Новый год в Крыму
Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей

Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей

На новогодние праздники Республика Крым может принять до 500 тысяч гостей из других регионов России.

Власть
Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам

Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновит работу с 30 декабря.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации