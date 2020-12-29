С 1 января в Крыму изменятся правила охоты

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии утверждены новые правила охоты.

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года, сообщает Минприрода Крыма.

Основные требования по осуществлению охоты в связи с отмеченными изменениями остаются неизменными, вместе с тем, охотников ждут некоторые новшества.

В частности, в Крыму сезон охоты на водоплавающую дичь продлевается до 20 января.

В Минприроды Крыма отмечают, для того, чтобы уже с 1 января воспользоваться возможностью продлить охотничий сезон на водоплавающих, необходимо получить новые разрешения на добычу охотничьих ресурсов, внесение изменений в действующие разрешения недопустимо.

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