Власть
С 1 января в Крыму изменятся правила охоты
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии утверждены новые правила охоты.
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года, сообщает Минприрода Крыма.
Основные требования по осуществлению охоты в связи с отмеченными изменениями остаются неизменными, вместе с тем, охотников ждут некоторые новшества.
В частности, в Крыму сезон охоты на водоплавающую дичь продлевается до 20 января.
В Минприроды Крыма отмечают, для того, чтобы уже с 1 января воспользоваться возможностью продлить охотничий сезон на водоплавающих, необходимо получить новые разрешения на добычу охотничьих ресурсов, внесение изменений в действующие разрешения недопустимо.
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