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Путин назвал мэра Ялты «заслуженным работником сельского хозяйства»
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Глава администрации Ялты стала заслуженным работником сельского хозяйства РФ.
Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник с/х Российской Федерации» гендиректору государственного унитарного предприятия РК «ПАО Массандра» Павленко Янине Петровне», – говорится в тексте указа главы государства.
В документе отмечается, что звания она удостоена «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу».
Павленко возглавляла ГУП РК «ПАО Массандра» с февраля 2015-го по 20 ноября 2020 года. С 24 декабря 2020 года – глава администрации Ялты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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