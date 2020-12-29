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Власть

Путин назвал мэра Ялты «заслуженным работником сельского хозяйства»

17:33 вторник, 29 декабря 2020
Ялта
Путин назвал мэра Ялты «заслуженным работником сельского хозяйства»

фото © nts-tv.com

Глава администрации Ялты стала заслуженным работником сельского хозяйства РФ.

Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник с/х Российской Федерации» гендиректору государственного унитарного предприятия РК «ПАО Массандра» Павленко Янине Петровне», – говорится в тексте указа главы государства.

В документе отмечается, что звания она удостоена «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу».

Павленко возглавляла ГУП РК «ПАО Массандра» с февраля 2015-го по 20 ноября 2020 года. С 24 декабря 2020 года – глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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