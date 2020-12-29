Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман 100-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 100-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 99 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 15, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью около 3 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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