Новый год в Крыму
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Праздничные фейерверки раскрасят небо Ялты и поселков региона в новогоднюю ночь
фото © Новости Крыма
Праздничные фейерверки запланированы в Ялте, Алупке и поселках муниципального образования в новогоднюю ночь.
Об этом сообщили в администрации города.
«В рамках новогодних мероприятий также состоятся онлайн-концерты, представления и выставки творческих работ», – добавили в администрации.
Согласно программе, 29 декабря, в 18.00, Кореизский поселковый клуб представит на своем сайте в социальных сетях театрализованное онлайн-представление «Снежная королева», с 30 декабря по 8 января на набережной Ялты будет организована фото-локация и онлайн-концерт праздничных композиций, а 7 января, в 13.00, запланирована премьера театрализованного онлайн-представления театральной студии «Фори-АРТ» и воскресной школы «Рождественский огонек». В этот же день, с 17.00 до 19.00, ялтинская художественная школа имени Ф.А. Васильева представит онлайн-выставку детских работ «Светлое Рождество».
При этом городские власти обратились к ялтинцам: «Для того, чтобы снизить риск инфицирования себя и своих близких, рекомендуем воздержаться от посещения любых мероприятий, даже на открытом воздухе и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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