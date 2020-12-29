Праздничные фейерверки раскрасят небо Ялты и поселков региона в новогоднюю ночь

фото © Новости Крыма

Праздничные фейерверки запланированы в Ялте, Алупке и поселках муниципального образования в новогоднюю ночь.

Об этом сообщили в администрации города.

«В рамках новогодних мероприятий также состоятся онлайн-концерты, представления и выставки творческих работ», – добавили в администрации.

Согласно программе, 29 декабря, в 18.00, Кореизский поселковый клуб представит на своем сайте в социальных сетях театрализованное онлайн-представление «Снежная королева», с 30 декабря по 8 января на набережной Ялты будет организована фото-локация и онлайн-концерт праздничных композиций, а 7 января, в 13.00, запланирована премьера театрализованного онлайн-представления театральной студии «Фори-АРТ» и воскресной школы «Рождественский огонек». В этот же день, с 17.00 до 19.00, ялтинская художественная школа имени Ф.А. Васильева представит онлайн-выставку детских работ «Светлое Рождество».

При этом городские власти обратились к ялтинцам: «Для того, чтобы снизить риск инфицирования себя и своих близких, рекомендуем воздержаться от посещения любых мероприятий, даже на открытом воздухе и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинские пенсионеры активно воруют растения с ялтинских клумб. Специалисты установили в текущем году на территории Ялтинского региона 166 камер видеонаблюдения.

Какой сегодня праздник 29 декабря. Сегодня, 29 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Железнодорожник из Крыма выбирал лотерейные комбинации наобум и выиграл 6 миллионов. Александр Каземиров из Крыма стал обладателем суперприза в размере 5 799 492 рубля.

В Ялте детей-инвалидов помогают лечить еноты, но из-за коронавируса енотам скучно. Енотодром в Ялте проводит благотворительную терапию для детей-инвалидов, сообщил сотрудник заведения Александр Николаев.