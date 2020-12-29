«Не очень добросовестный подрядчик» получил новый дорогой контракт в Севастополе

Новая школа на 450 мест на Радиогорке в Севастополе будет построена в течение 2021 года. Конкурс на возведение объекта в 300 миллионов рублей выиграло ООО «Теплицстройсервис».

Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, до 30 декабря 2021 года на ул. Челюскинцев, 47, должны быть выполнены все работы, включая обустройство территории.

Между тем всего несколькими днями раньше во время отчета перед депутатами губернатор города назвал ООО «Теплицстройсервис» «не очень добросовестным подрядчиком». Компания строит подстанцию скорой помощи №2 на территории детского комплекса, но не успевает сдать объект в срок – до конца года.

Михаил Развожаев тогда уточнил, что с этого года все подрядчики, не уложившиеся в отведенные сроки, будут занесены в список недобросовестных исполнителей, а неосвоенные бюджетные средства будут возвращены по банковской гарантии.

«Никаких продлений, уговоров, переговоров быть не может», – категорично заявил губернатор.

Однако, как выяснилось, в департаменте капстроя, «Теплицстройсервис» не только получил многомиллионный контракт на строительство школы, но и все-таки завершит строительство подстанции скорой помощи. В список недобросовестных поставщиков услуг компания внесена не была, уточнили в депкапстроя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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