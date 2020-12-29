Власть
На месте снесенных гаражей в Симферополе будут делать парковки
На месте металлических гаражей, которые в течение года массово сносит администрация крымской столицы, в дальнейшем появятся парковочные места.
Об этих планах на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщила глава администрации города Елена Проценко.
«Мы расширяем во многих местах проезды и будем это делать, сносим в больших количествах металлические гаражи, потому что зачастую люди не оставляют там автомобили, а просто хранят там имущество. Эти площадки мы будем асфальтировать, наносить разметку, чтобы были дополнительные парковочные места. Действительно, жильцы домов не имеют возможности оставить транспорт, паркуют его на зеленых зонах, что тоже недопустимо», - пояснила планы глава Симферополя.
Власти города также прорабатывают вопрос строительства многоуровневых парковок, однако на эти цели нет пока ни средств в бюджете, ни инвесторов.
«Я думаю, мы все-таки найдем понимание и желающих», - пообещала Елена Проценко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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