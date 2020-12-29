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Власть

Минздрав Крыма задает волонтерам странные вопросы

13:23 вторник, 29 декабря 2020

Помогающие больным рассказали о звонках с целью выяснения наличия официального разрешения помогать людям.

Об этом рассказала крымский общественный деятель Екатерина Горелкина.

Она приводит телефонный разговор, инициированный министерством здравоохранения Крыма, в ходе которого на фразу «Помогаю нуждающимся и больным людям. Некоторым на постоянной основе», последовал вопрос, а имеется ли на это официальное разрешение.

«Вместо спасения людей – непонятные звонки», - подводит итог автор поста и просит министерство здравоохранения: «Проведите разъяснительную работу с манипуляторами, которые звонят людям».

Напомним, что глава Крыма обязал местный минздрав реагировать на все обращения, связанные с медицинским обслуживанием. А вот как реагировать видимо не разъяснил.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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