Происшествия
Крымчанину грозит тюремный срок за хранение наркотиков
Полицейские задержали жителя Красноперекопска с пакетом наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как отметили в ведомстве, молодого человек был задержан ночью в Симферополе, в кармане его куртки обнаружили полимерный пакет с порошком. Криминалистическая экспертиза показала, что содержимое является амфетамином – психотропным веществом. Общая масса наркотика составила 0,70 граммов.
25-летний крымчанин пояснил, что наркотик он заказал в интернете и хранил для личного употребления. В отношении него возбудили уголовное дело, за что теперь ему грозит крупный штраф или лишение свободы до трех лет.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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