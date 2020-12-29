Крымчанину грозит тюремный срок за хранение наркотиков

Полицейские задержали жителя Красноперекопска с пакетом наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как отметили в ведомстве, молодого человек был задержан ночью в Симферополе, в кармане его куртки обнаружили полимерный пакет с порошком. Криминалистическая экспертиза показала, что содержимое является амфетамином – психотропным веществом. Общая масса наркотика составила 0,70 граммов.

25-летний крымчанин пояснил, что наркотик он заказал в интернете и хранил для личного употребления. В отношении него возбудили уголовное дело, за что теперь ему грозит крупный штраф или лишение свободы до трех лет.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поставка наркотиков в Севастополь сорвалась из-за казуса. Незначительная деталь привлекла внимание сотрудников севастопольского ГИБДД и помогла правоохранителям раскрыть серьезное преступление.

В Севастополе осуждены члены семейного наркокартеля. Приговор в отношении севастопольской семьи и их приятеля, наладивших незаконный сбыт наркотиков, вступил в силу.

На окраине Симферополя выявили нарколабораторию с 1,5 кг «синтетики». Крымские полицейские закрыли расположенную на окраине Симферополя нарколабораторию и задержали производителя.

Россиянин собрал уголовный гербарий из севастопольской конопли. Житель Москвы, нашедший куст дикорорастущей конопли в Севастополе и чрезмерно увлекшийся изучением данного растения, признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает прокуратура города-героя.