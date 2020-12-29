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Происшествия

Крымчанину грозит тюремный срок за хранение наркотиков

12:40 вторник, 29 декабря 2020

Полицейские задержали жителя Красноперекопска с пакетом наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как отметили в ведомстве, молодого человек был задержан ночью в Симферополе, в кармане его куртки обнаружили полимерный пакет с порошком. Криминалистическая экспертиза показала, что содержимое является амфетамином – психотропным веществом. Общая масса наркотика составила 0,70 граммов.

25-летний крымчанин пояснил, что наркотик он заказал в интернете и хранил для личного употребления. В отношении него возбудили уголовное дело, за что теперь ему грозит крупный штраф или лишение свободы до трех лет.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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