Крымчанин получил условный срок за хранение найденной в металлоломе мины

Суд признал жителя Армянска виновным в незаконном хранении минометной мины и приговорил его к условному сроку со штрафом.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что подсудимый, находясь на территории пункта приема металлолома, обнаружил минометную мину, которую оставил при себе, в последующем перенеся по месту своего жительства. В сентябре текущего года в ходе осмотра квартиры мужчины сотрудниками полиции минометная мина калибром 81 мм была обнаружена и изъята», – говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 222.1 УК РФ – незаконное приобретение и ношение взрывных устройств. Мужчине назначено наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком в семь месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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