Какой сегодня праздник 29 декабря

Сегодня, 29 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Международный день виолончели (International Cello Day)

Международный день виолончели (International Cello Day) или День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.

Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973).

Сегодня профессиональные музыканты могут отметить Международный день виолончели, разучив новое произведение, сыграв на этом инструменте для публики, встретиться с другими виолончелистами или дать урок другу, который давно хочет научиться играть на инструменте. Ну, а если вы просто любите звучание виолончели, переслушайте записи своего любимого музыканта, откройте для себя новых исполнителей или сходите на концерт.

День памяти пророка Аггея

Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он был из колена Левиина и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе (за 500 лет до Рождества Христова).

По возвращении иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и возвещал, что в этом храме надлежит «Слову Безначальному в последних временах явитися».

Он указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Все послушались гласа Господа, «пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего».

День розыска забытых благодарностей

Иногда мы забываем сказать «спасибо». Восхищаемся подарку, радуемся комплименту, а простенькое «спасибо» совсем вылетает из головы. А в другой раз нам вроде и не к чему его говорить. Например хорошим друзьям за приятную беседу или внезапную помощь. Да даже вселенной за «улыбку» в виде случайностей.

Также сегодня, 29 декабря, отмечают такие праздники:

- День психологической службы МВД России

- Масленица Рождественского поста в Армении

- День независимости Монголии

- День Святого Семейства

- День «Еще столько всего надо сделать!» (Still Need To Do Day)

- День «Встань на весы» (National «Get on the Scales» Day) в США

- День Конституции в Ирландии

- День «Тик-так» (Tick Tock Day) в США

- День супа «Пеппер Пот» (National Pepper Pot Day) в США

Сегодня именины празднуют: Николай, Семен, Марин, Софья, Амвросий, Мемнон, Соломония, Осия, Аггей, Феофания.

Что происходило 29 декабря в прошлые годы

1768 - Введение Екатериной II бумажных денежных знаков.

1791 - Присоединение к России Крыма по Ясскому мирному договору с турками.

1845 - Через девять лет после провозглашения независимости от Мексики и через полгода после принятия парламентского решения войти в состав США, Республика Техас была принята в качестве 28-го штата США, что стало причиной начала войны между США и Мексикой.

1926 - В Валь-Моне (Швейцария) в возрасте 51-го года умер Райнер Мария Рильке, австрийский поэт и прозаик, выдающийся представитель символистической и мистически-религиозной литературы.

1941 - высажен советский десант в Феодосию.

1958 - Из Уголовного кодекса СССР изъято понятие «враг народа».

1989 - Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии.

1991 - открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи».

1995 - открытый Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

1996 - длилась 36 лет гражданской войны в Гватемале закончилась примирением воюющих сторон.

1998 - Красные Кхмеры извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек.

