Власть
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в праздники
На Новый год и Рождество в Симферополе общественный транспорт будет работать до 02:00 часов.
Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.
«В связи с празднованием Нового года и Рождества, а также с целью недопущения скопления людей в центре города в период распространения коронавирусной инфекции, троллейбусы и автобусы будут осуществлять работу до 02:00 часов, чтобы развести жителей и гостей крымской столицы по домам», – цитирует Волкову пресс-служба администрации.
Она добавила, что в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 30% подвижного состава.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам. Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновит работу с 30 декабря.
Аэропорт Крыма впервые с 2015-го года обслужил менее пяти млн пассажиров. В декабре пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 22%.
Как будет ходить общественный транспорт в Симферополе на Новый год. В администрации крымской столицы определились с графиком движения транспорта в новогоднюю ночь – троллейбусы и автобусы будут ходить допоздна.
В Симферополе, Алуште и Ялте запустят новогодние троллейбусы. До окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний троллейбус по городским маршрутам.
Путин назвал мэра Ялты «заслуженным работником сельского хозяйства»
Глава администрации Ялты стала заслуженным работником сельского хозяйства РФ.
Только бурить: власти России не хотят тратиться на опреснение морской воды в Крыму
Ситуация с дефицитом воды в Республике Крым сложнее, чем в соседнем Севастополе.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В Крыму задержали замминистра и сотрудника ФСБ
В Крыму задержали заместителя республиканского министра экологии и природных ресурсов Сергея Компанейцева и сотрудника УФСБ по РК Республики Крым Антон Калиниченко.
27 декабря
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.