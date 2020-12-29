Как будет работать общественный транспорт Симферополя в праздники

На Новый год и Рождество в Симферополе общественный транспорт будет работать до 02:00 часов.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.

«В связи с празднованием Нового года и Рождества, а также с целью недопущения скопления людей в центре города в период распространения коронавирусной инфекции, троллейбусы и автобусы будут осуществлять работу до 02:00 часов, чтобы развести жителей и гостей крымской столицы по домам», – цитирует Волкову пресс-служба администрации.

Она добавила, что в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 30% подвижного состава.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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