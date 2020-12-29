Новый год в Крыму
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Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей
фото © Новости Крыма
На новогодние праздники Республика Крым может принять до 500 тысяч гостей из других регионов России.
Такой прогноз озвучил на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» глава Комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Он напомнил, что ранее в администрации Ялты заявляли о том, что собираются принять около 100 тысяч отдыхающих.
«Я анонсировал ранее 80 тысяч только в Большую Ялту. Но за три недели после нашего совещания с руководством Ялты у них количество бронирований увеличилось. И из примерного расчета, который мы делаем, 400-500 тысяч человек на новогодние праздники должны приехать в Крым отдохнуть, включительно до 15 января», - предупредил парламентарий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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