Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей

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На новогодние праздники Республика Крым может принять до 500 тысяч гостей из других регионов России.

Такой прогноз озвучил на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» глава Комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Он напомнил, что ранее в администрации Ялты заявляли о том, что собираются принять около 100 тысяч отдыхающих.

«Я анонсировал ранее 80 тысяч только в Большую Ялту. Но за три недели после нашего совещания с руководством Ялты у них количество бронирований увеличилось. И из примерного расчета, который мы делаем, 400-500 тысяч человек на новогодние праздники должны приехать в Крым отдохнуть, включительно до 15 января», - предупредил парламентарий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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