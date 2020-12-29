Фермеры Крыма за год на ярмарках реализовали 25 тысяч тонн продуктов

С начала этого года фермеры республики реализовали на продовольственных ярмарках 25 тысяч тонн сельхозпродукции.

Крымские фермеры за год продали 25 тысяч тонн сельхозпродукции на продовольственных ярмарках.

- Проведение ярмарок – единственный способ удержать цены. Производители сельской продукции. Мы им помогаем и поддерживаем всеми возможными способами для того, чтобы объемы валовой сельхозпродукции увеличивались, - отметил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин во время подведения итогов года.

В течение года, по словам Рюмшина, цены и качество на всех ярмарках контролировались сотрудниками министерства.

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