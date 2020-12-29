Власть
Евпатории пообещали 27 новых трамваев до конца 2021 года
Глава Крыма распорядился подписать контракт на поставку 27 новых трамваев для Евпатории.
Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы республики.
Трамваи будут закуплены у АО «Уралтрансмаш», входящего в состав концерна «Уралвагонзавод». Всего будет закуплено 27 единиц трамваев под метровую колею за 1,35 млрд рублей. Поставки должны быть выполнены до конца 2021 года.
Трамвай модели 71-411 разработан инженерами АО «Уралтрансмаш». Он адаптирован для эксплуатации в городах с колеей 1000 мм. Длина его кузова 14,7 м, ширина – 2,2 м, база тележки 1,9 м. Максимальная скорость 75 км/ч, время разгона до 40 км/ч составляет 10 секунд. Максимальная вместимость нового трамвая – 179 человек. Конструкция позволяет вагону плавно и бесшумно двигаться по неровным рельсовым путям, нивелируя вибрацию.
Трамвай прибыл в Евпаторию в конце прошлого года, успешно прошел все испытания в городских условиях, получил акт межведомственной комиссии и сертификат соответствия. Это дает возможность запуска вагона в серийное производство. Весной текущего года его представили горожанам.
Евпатория – один из семи городов на территории бывшего СССР, который до сих пор использует метровую колею для трамваев, и единственный город в Крыму, где сохранился этот вид транспорта. Первый трамвай в городе был запущен в 1914 году. Используемый сейчас подвижной состав был произведен в прошлом веке на заводах в ГДР и Чехословакии. Средний возраст трамваев в Евпатории составляет 35 лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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