Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с начала пандемии составило 492 человека.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 332 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24 523 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 19 248 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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