Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +14
море +10

Коронавирус в Крыму

Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

09:32 вторник, 29 декабря 2020

Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с начала пандемии составило 492 человека.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 332 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24 523 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 19 248 человек. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19. Клинические испытания лекарства для лечения больных COVID-19 на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Крыму нашли предприятия общепита, нарушающих предписания Роспотребнадзора. В Минпромполитики РК провели рейд по предприятиям общественного питания на предмет соблюдения требований Указа Главы Республики Крым и предписаний Роспотребнадзора.

Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19. В Минобороны России утверждают, что мобильный госпиталь, который на прошлой неделе военные развернули в Ялте, начал принимать на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За сутки по состоянию на утро 28 декабря в Севастополе был зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

За 28 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 332 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Новый год в Крыму
Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей

Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей

На новогодние праздники Республика Крым может принять до 500 тысяч гостей из других регионов России.

Общество
Какой сегодня праздник 29 декабря

Какой сегодня праздник 29 декабря фото

Сегодня, 29 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19

Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19

Клинические испытания лекарства для лечения больных COVID-19 на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации