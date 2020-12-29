Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений ● Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19 ● В Крыму нашли предприятия общепита, нарушающих предписания Роспотребнадзора ● Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19 ● Сергей Жигунов попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом
Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с начала пандемии составило 492 человека.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 332 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24 523 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 19 248 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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