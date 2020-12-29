Через столицу Крыма снова течет «молочная» река

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Жители крымской столицы снова жалуются на внезапно побелевшее течение речки Славянки — притока Салгира.

Обеспокоенные симферопольцы утверждают, что слив неизвестного вещества производится уже не первую неделю.

Фотографии «молочной» реки очевидцы выложили в группе «Черный список Симферополь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сначала загрязненная вода шла несколько часов, потом опять становилась прозрачной. Но налет белого цвета на дне оставался. Сейчас вода совсем побелела», — пишут горожане.

Как сообщалось, внезапное изменение цвета воды в русле Славянки уже фиксировали в конце ноября. Тогда в администрации города заверили, что профильные специалисты разбираются в ситуации.

Как оказалось, речка течет через территорию нескольких закрытых предприятий города, куда не смогли попасть экологи. Впрочем, сотрудники отдела технического контроля городской администрации занимаются этой проблемой, заверили наше издание в пресс-службе.

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