Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +7
море +10

Власть

Через столицу Крыма снова течет «молочная» река

Через столицу Крыма снова течет «молочная» река

фото © Чёрный список Симферополь|ВКонтакте

Жители крымской столицы снова жалуются на внезапно побелевшее течение речки Славянки — притока Салгира.

Обеспокоенные симферопольцы утверждают, что слив неизвестного вещества производится уже не первую неделю.

Фотографии «молочной» реки очевидцы выложили в группе «Черный список Симферополь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сначала загрязненная вода шла несколько часов, потом опять становилась прозрачной. Но налет белого цвета на дне оставался. Сейчас вода совсем побелела», — пишут горожане.

Как сообщалось, внезапное изменение цвета воды в русле Славянки уже фиксировали в конце ноября. Тогда в администрации города заверили, что профильные специалисты разбираются в ситуации.

Как оказалось, речка течет через территорию нескольких закрытых предприятий города, куда не смогли попасть экологи. Впрочем, сотрудники отдела технического контроля городской администрации занимаются этой проблемой, заверили наше издание в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе установили детскую площадку прямо в грязи. Общественники крымской столицы выразили свое недоумение по поводу установки одной из детских площадок во дворе жилого дома по улице Гайдара.

В Симферополе признали жилым дом без окон, дверей и части стен. Кадастровый инженер подготовил техплан здания, расположенного в Симферополе, которое в техдокументации было указано как завершенный строительством двухэтажный жилой дом.

Власти Симферополя объяснили массовую вырубку деревьев в сквере. Симферопольцы массово жалуются на вырубку деревьев в сквере им. Высоцкого, расположенного в центре города, вдоль улицы Набережной.

«Надо копить воду»: Крыму посоветовали удвоить число водохранилищ. Крымскому полуострову нужно построить водохранилищ еще примерно на 500 миллионов кубометров, чтобы иметь возможность накапливать воду в многоводные годы.

Общество
Какой сегодня праздник 29 декабря

Какой сегодня праздник 29 декабря фото

Сегодня, 29 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Через столицу Крыма снова течет «молочная» река

Через столицу Крыма снова течет «молочная» река

Жители крымской столицы снова жалуются на внезапно побелевшее течение речки Славянки — притока Салгира.

Власть
Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам

Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновит работу с 30 декабря.

Коронавирус в Крыму
Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19

Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19

В Минобороны России утверждают, что мобильный госпиталь, который на прошлой неделе военные развернули в Ялте, начал принимать на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации