Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений ● Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19 ● В Крыму нашли предприятия общепита, нарушающих предписания Роспотребнадзора ● Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные
фото © vk.com/aksenovrk
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.
«Заболевшие – люди в возрасте от пяти лет до 71 года. 128 человек выписаны после выздоровления», - говорится в сообщении на сайте.
Кроме этого, зарегистрированы смерти еще пяти человек в возрасте от 47 до 77 лет.С начала пандемии в городе выявили 6591 случай COVID-19. Выздоровели уже 6152 пациента, 228 человек умерли.
В стационарах на сегодняшний день находятся 179 человек, а в отделении для пациентов с легкой формой – 167.
Из-за контакта с заболевшими под наблюдением находятся 586 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений. За 28 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 332 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19. Клинические испытания лекарства для лечения больных COVID-19 на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений
За 28 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 332 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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