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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

фото © vk.com/aksenovrk

В Севастополе за прошедшие сутки выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.

«Заболевшие – люди в возрасте от пяти лет до 71 года. 128 человек выписаны после выздоровления», - говорится в сообщении на сайте.

Кроме этого, зарегистрированы смерти еще пяти человек в возрасте от 47 до 77 лет.С начала пандемии в городе выявили 6591 случай COVID-19. Выздоровели уже 6152 пациента, 228 человек умерли.

В стационарах на сегодняшний день находятся 179 человек, а в отделении для пациентов с легкой формой – 167.

Из-за контакта с заболевшими под наблюдением находятся 586 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе для медработников хотят сделать единую скидочную карту. В Симферополе планируют запустить проект для поддержки медицинских работников.

Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений. За 28 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 332 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19. Клинические испытания лекарства для лечения больных COVID-19 на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

COVID-19 в Севастополе: оперативные данные

В Севастополе за прошедшие сутки выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

За 28 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 332 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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