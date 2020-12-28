Железнодорожник из Крыма выбирал лотерейные комбинации наобум и выиграл 6 миллионов

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Александр Каземиров из Крыма стал обладателем суперприза в размере 5 799 492 рубля.

Счастливый билет на 198517-й тираж лотереи «Рапидо» он приобрел в мобильном приложении «Столото». Благодаря тому, что участник отметил больше минимального количества чисел в билете, общая сумма составила 5 949 492 рубля.

Первое время мужчина покупал билеты в киосках, а потом скачал приложение и стал участвовать онлайн. В течение года он уже выигрывал небольшие, но приятные суммы денег.

— Я пробовал разные лотереи, но в «Рапидо» мне везло чаще. При этом я никогда не анализировал тиражи, не продумывал комбинации. Просто выбирал наобум, — делится секретом успеха победитель.

Во время заветного тиража Александр с супругой были в гостях у друзей. О своей победе он узнал, находясь в кругу близких.

— Пока накрывали на стол, у меня было время, и я купил билет в приложении. А буквально через десять минут получил СМС. Когда увидел сумму выигрыша, чуть сознание не потерял, — смеется мужчина. — Телефон жене показал, надо было видеть ее реакцию и глаза. Сразу бутылку шампанского открыли, чтобы отпраздновать победу. Недавно мужчина приобрел участок и планировал постепенно строить дом. Благодаря выигрышу Александр возведет семейное гнездышко уже в скором времени. Житель Республики Крым работает начальником участка на железнодорожной станции. Мужчина любит путешествовать по России и увлекается тюнингом автомобилей.

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