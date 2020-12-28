Землетрясения 1927-го года разрушило Ласточкино Гнездо | фото © crimeanblog.blogspot.com

В последние месяцы в Черноморском регионе произошло несколько достаточно сильных землетрясений. «Трясло» Краснодарский край, Чечню, но самое большое число подземных толчков ощутила Турция.

Последнее произошло утром 27 декабря на востоке страны. Не являются ли эти землетрясения предвестниками повторения катастрофы 1927 года? Журналисты обратились за комментарием к эксперту-экологу Анатолию Семенкову.

«В Крыму ежегодно происходит до двух тысяч землетрясений малой силы. Люди их не чувствуют, только специальная техника. Это обусловлено тем, что полуостров расположен в непосредственной близости от сейсмически и тектонически активной зоны – Средиземноморско-Гималайского складчатого пояса. При этом уровень сейсмической активности здесь ниже, так как Крым находится на периферии, а Турция – непосредственно вдоль литосферной границы», - сообщил Семенков.

Эксперт отметил, в настоящее время предсказать катастрофические по силе и разрушительности землетрясения по большому счету невозможно. «Нет ни одной научной модели по долгосрочным прогнозам. Самое малое, за сколько сейчас можно предугадать мощное землетрясение – это за сутки», - сказал он и добавил, что иной возможности нет ни в других регионах России, ни в других странах.

По словам собеседника, ученые расходятся и во мнении о цикличности крупных землетрясений: «одни считают, что разрыв около 700 лет, другие – от 70 до 120 лет». Поэтому предугадать катастрофу за длительное время практически невозможно, но можно вести наблюдения, что в Крыму и делается «при помощи системы специальных датчиков». Последние отслеживают не только подземные толчки и их силу, но и всевозможные подвижки почв. Также в регионе создана система оповещения населения.

Семенков напомнил, что самое страшное землетрясение в Крыму произошло 11 сентября 1927 года. По словам эксперта, тогда из-за выбросов сероводорода со дна горело море, и ширина пламени составляла три-четыре километра, а высота достигала 200-500 метров».

«Второй раз море горело 13 сентября, на тот момент в Ялте происходило землетрясение силой 9 баллов. Были большие разрушения, но погиб только один человек», - подытожил он и добавил, что главное в случае начала толчков – сохранять спокойствие и четко соблюдать предписания властей и МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста. Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она ​​все еще доступна для пешеходов.

В Крыму Chevrolet врезался в дерево: погибла женщина-водитель. ГИБДД по РК проводит проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе, в котором погибла женщина-водитель.

В России подполковник полиции сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб. Три месяца назад он уволился из полиции, а месяц назад устроился в частное охранное предприятие.

С главной елки Керчи ветром сдуло верхушку. Керченская елка не справилась с погодой и уронила свое главное украшение - звезду.