Власть
Замминистра природы Крыма рассказал о своем «задержании»
фото © горсовет-керчь.рф
Заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев не задержан и находится дома на больничном.
Об этом он рассказал РИА Новости Крым.
Как ранее сообщалось, по информации издания «Коммерсант» Сергей Компанейцев был задержан сотрудниками ФСБ вместе с их коллегой – Антоном Калиниченко. Якобы, они проходят по делу о вымогательстве 38 миллионов и незаконной передаче лесных угодий и заповедных зон в частные руки.
«Информация о моем задержании - слухи. Все очень интересно. Кто-то четко понимал, что я в понедельник не выйду на работу потому, что в субботу у меня поднялась температура, министр отпустил меня домой, я вызвал врача, сегодня я иду на КТ, сдал ПЦР-анализ. То есть, все так четко сделано: вброс организовали в воскресенье и понимали, что в понедельник я не буду на работе», - подчеркнул Сергей Компанейцев .
Он также отметил, что с ним никаких следственных действий не проводили.
«Чтобы меня задержать, надо меня хотя бы допросить в качестве подозреваемого. Какие-то действия должны быть предприняты. Но никто меня не допрашивал, я нахожусь дома на больничном», - подытожил замминистра экологии и природных ресурсов РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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