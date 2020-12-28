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Власть

Замминистра природы Крыма рассказал о своем «задержании»

12:28 понедельник, 28 декабря 2020
Замминистра природы Крыма рассказал о своем «задержании»

фото © горсовет-керчь.рф

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев не задержан и находится дома на больничном.

Об этом он рассказал РИА Новости Крым.

Как ранее сообщалось, по информации издания «Коммерсант» Сергей Компанейцев был задержан сотрудниками ФСБ вместе с их коллегой – Антоном Калиниченко. Якобы, они проходят по делу о вымогательстве 38 миллионов и незаконной передаче лесных угодий и заповедных зон в частные руки.

«Информация о моем задержании - слухи. Все очень интересно. Кто-то четко понимал, что я в понедельник не выйду на работу потому, что в субботу у меня поднялась температура, министр отпустил меня домой, я вызвал врача, сегодня я иду на КТ, сдал ПЦР-анализ. То есть, все так четко сделано: вброс организовали в воскресенье и понимали, что в понедельник я не буду на работе», - подчеркнул Сергей Компанейцев .

Он также отметил, что с ним никаких следственных действий не проводили.

«Чтобы меня задержать, надо меня хотя бы допросить в качестве подозреваемого. Какие-то действия должны быть предприняты. Но никто меня не допрашивал, я нахожусь дома на больничном», - подытожил замминистра экологии и природных ресурсов РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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