Восемь крымчан умерли от коронавируса за сутки

Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии скончались 483 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 343 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24 191 человека с начала года. Выздоровевших за весь период – 18 873 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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