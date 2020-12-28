Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще 343 крымчанина заразились коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● В Крыму каждый день умирает ровно по восемь больных коронавирусом ● Крыму пообещали всего 84 тысячи доз вакцины «Спутник V» ● Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
Восемь крымчан умерли от коронавируса за сутки
Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии скончались 483 человека.
За минувшие сутки зарегистрировано 343 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24 191 человека с начала года. Выздоровевших за весь период – 18 873 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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