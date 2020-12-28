Военные покинули реку Биюк-Карасу в Крыму

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Российские трубопроводные войска покинули свое расположение у реки Биюк-Карасу ниже плотины Тайганского водохранилища, откуда они качали воду на нужды Симферополя.

Военные очистили территорию, но все трубопроводы остались на месте и готовы к применению в любое время.

Спуск воды с Тайганского и Белогорского водохранилищ приостановили, и некогда полноводная река Биюк-Карасу начала выглядеть, как ручей.

При этом небольшое подразделение военных осталось на месте дислокации части для обеспечения сохранности трубопровода.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до прихода холодов переброска воды из Тайганского водохранилища на Симферополь будет прекращена.

Уже в начале декабря из 15 труб вода текла только из половины труб со слабым напором.

18 декабря подача воды из Тайганского водохранилища была прекращена.

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что по трубопроводу, который построили военные для перекачки воды из водохранилищ Белогорского района в Симферопольское водохранилище, за время его эксплуатации поставили более шести миллионов тонн воды.

10 августа в Крыму руководство Минобороны России и местные власти запустили водовод, который построили военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района на нужды водоснабжения Симферополя.

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